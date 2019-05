Brede fietssuggestiestrook en ondergrondse glascontainers voor Heyvaertlaan Timmy Van Assche

21 mei 2019

11u25 12 Gistel De Heyvaertlaan krijgt bij de heraanleg brede fietssuggestiestroken. Ook de glasbakken nabij de rotonde worden ondergronds gebracht. De heraanleg zal zo'n 193.000 euro kosten.

Het opnieuw aanleggen van de Heyvaertlaan werd besproken tijdens de jongste gemeenteraad. Het ontwerpdossier werd alvast unaniem goedgekeurd. De werken bestaan vooral uit het verwijderen van de bestaande klinkers en de aanleg van een nieuwe asfaltlaag. De twee verkeersplateaus, die er op dit moment hobbelig bijliggen, zullen verdwijnen. “Er komen ook fietssuggestiestroken van 1,90 meter breed”, deelt bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld) mee. “De glascontainers, ter hoogte van de parking aan de rotonde, worden onder de grond gestopt. Die dempen namelijk het geluid als je er glas ingooit en gaan ook sluikstorten tegen.” De precieze plaats van zebrapaden wordt nog bekeken. Oppositieraadslid Jef Pollentier (CD&V) vroeg ook extra fietsenstallingen in de Heyvaertlaan. “Die zijn vooral handig met het oog op de wekelijkse boerenmarkt”, zei Pollentier. Schepen Deschacht had wel oren naar dat voorstel. Een exacte startdatum van de werken is er nog niet.