Brandweer komt net op tijd tussen bij hevige schouwbrand Bart Boterman

04 oktober 2019

16u33 2 Gistel Langs de Brugse Baan in Gistel ontstond vrijdagnamiddag iets over 15 uur een hevige schouwbrand in een woning. Al snel sloegen de vlammen uit het dak.

De brandweer van Gistel was snel ter plaatse en kon het vuur net op tijd blussen, vooraleer het dak verder zou wegbranden. Het incident zorgde voor enige verkeershinder, gezien de vele passage op de Brugse Baan. De politie sloot de straat af tussen de Galgestraat en de Vaartdijkstraat. Volgens burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld), die lucht kwam nemen van de situatie, is het huis nog bewoonbaar en zal de brandweer het dak voorlopig water- en winddicht maken. De bewoners hadden voor het eerst dit seizoen hun kachel aangestoken, maar die was allicht vervuild.