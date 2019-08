Brandweer houdt doorlopend demonstraties tijdens opendeurweekend Bart Boterman

21 augustus 2019

15u15 0 Gistel Kom dit weekend een kijkje nemen achter de poorten van de Gistelse brandweerkazerne. Er vindt namelijk een opendeurweekend plaats. “Met doorlopend demonstraties door onze brandweerlieden”, zegt majoor en postoverste Frank Vanhixe.

Het opendeurweekend in de kazerne in de Neerhofstraat start vrijdagavond om 19 uur met een bingoavond. Op zaterdag tussen 14 en 18 uur en zondag tussen 10 uur en 18 uur krijgen de bezoekers uiteenlopende demonstraties te zien. Denk aan het blussen van vuur of het openknippen van voertuigen om mensen te bevrijden. “Daarbij kunnen bezoekers ook duiding vragen aan onze brandweermannen, die hun stiel met plezier uit de doeken doen. Geïnteresseerden kunnen ook ons materiaal bezichtigen, voorzien van de nodige uitleg. Op zondag is er afsluitend een grote einddemonstratie voor de kazerne", zegt Frank Vanhixe.

Ook voor de allerkleinsten is er animatie voorzien, maar de klassieke ritten in brandweerwagens onder het geloei van sirenes is er dit jaar niet meer bij. “Ook kandidaat-brandweermannen die op zoek zijn naar uitleg over een opleiding zijn zeker van harte welkom”, besluit Vanhixe.