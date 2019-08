Brandweer Gistel houdt minuut stilte voor overleden collega’s, gevolgd door pakkende Last Post Bart Boterman

12 augustus 2019

12u07 21 Gistel De brandweer van Gistel heeft maandagmorgen om 11 uur een indrukwekkende minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van twee collega’s van de brandweerpost Heusden-Zolder tijdens een interventie in Beringen. Na afloop van de minuut stilte weerklonk de Last Post uit een doedelzak.

In heel Vlaanderen stond de brandweer om 11 uur stil bij het tragische verlies van twee collega’s, zo ook brandweerpost Gistel van Hulpverleningszone 1. “De brandweer is een hechte familie en de overlijdens treffen elke brandweerman in het hart. We voelen mee met de gezinnen en families van de slachtoffers en de collega’s van brandweerpost Heusden-Zolder”, zegt luitenant Francis Vermote. “Dit ingrijpende verlies doet beseffen dat het zomaar in je eigen korps kan gebeuren. Nooit is het volledig zeker dat we na een brand samen terugkeren naar de kazerne. Het is de nachtmerrie van elke brandweerman”, aldus Vermote. Na de minuut stilte volgde nog de Last Post, een moment van kippenvel.