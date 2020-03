Brandoproep in KBC vals alarm: brandgeur afkomstig van roofingwerken op dak Bart Boterman

17 maart 2020

14u34 0 Gistel De brandweerpost Gistel werd maandag iets voor 16 uur opgeroepen naar het bankkantoor van KBC in de Stationsstraat, nadat het personeel een indringende brandgeur waarnam. Mogelijk was brand ontstaan in het appartementsgebouw erboven.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon geen brand aantreffen. Volgens majoor Frank Vanhixe ging het echter om rook afkomstig van roofingwerken op het dak, dat door het ventilatiesysteem binnen in het gebouw was gedrongen. Het gebouw werd nog geventileerd. De Stationsstraat was een korte tijd afgesloten.