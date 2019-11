Brandje in OCMW door sigarettenpeuken: 20-tal bewoners even geëvacueerd Bart Boterman

08 november 2019

10u22 0 Gistel In het OCMW in de Bruidstraat in Gistel zijn vrijdagmorgen iets voor 8 uur een 20-tal bewoners geëvacueerd na een brandoproep. Er was hevige rookontwikkeling in een assistentiewoning. Het incident zorgde meteen voor heel wat opschudding in het gebouw.

De brandweer met kazerne om de hoek en de politie waren snel ter plaatse. “We hebben een twintigtal bewoners geëvacueerd en overgebracht in een andere vleugel van het gebouw. Er vielen geen gewonden”, zegt majoor Frank Vanhixe van de brandweer van Gistel. De pompiers drongen de assistentiewoning waar brand was binnen. “De hevige rookontwikkeling bleek afkomstig van een zakje met afval uit een asbak, namelijk sigarettenpeuken die nog niet volledig uitgedoofd waren. De rookontwikkeling was aanzienlijk, maar het brandje was meteen onder controle”, aldus Vanhixe. Het gebouw werd nog geventileerd en na een half uur mochten de bewoners terug naar hun assistentiewoningen.