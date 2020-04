Brand bij recuperatiebedrijf Willems door verwerken van autowrak Bart Boterman

27 april 2020

13u16 0 Gistel Bij recuperatiebedrijf Willems nv aan de Kalsijdebrug in Snaaskerke brak maandagmorgen rond 11 uur brand uit.

Volgens de politie Kouter was men er bezig met een lichte vrachtauto door de schrootpers aan het halen toen de vierwieler plots vuur vatte. Dat ging gepaard met een stevige rookpluim. De brandweerpost Gistel kon de brand weliswaar makkelijk de baas en was na een half uur klaar met de interventie. Uiteindelijk is de schade miniem gebleven. Er vielen geen gewonden.