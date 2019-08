Boerenmarktfeest met gratis hapjes, volksdans en springkasteel. “Landbouwers uit noorden én zuiden hart onder de riem steken” Bart Boterman

22 augustus 2019

12u01 0 Gistel De boerenmarkt van vrijdagochtend 30 augustus in de Heyvaertlaan in Gistel wordt omgevormd tot een ‘boerenmarktfeest’, met een rijk aanbod van gratis hapjes door de vele standhouders, een optreden van volksdansgroep De Hovelingen, een foodtruck met fairtradeproducten en een springkasteel voor de kinderen.

“De stad Gistel wil zowel landbouwers uit het zuiden als het noorden een hart onder de riem steken. We vinden de economie van de korte keten heel belangrijk. Daarom willen we de boerenmarkt extra onder aandacht brengen op 30 augustus. Iedereen is van harte welkom”, zegt Dries Depoorter (Open Vld), schepen van lokale economie, Noord-Zuid en Landbouw. Het boerenmarktfeest is een samenwerking tussen de stad Gistel, de landbouwraad, de Noord-Zuidwerkgroep en de standhouders van de boerenmarkt. De wekelijkse boerenmarkt op vrijdag vindt plaats van 9 tot 12 uur, ook op 30 augustus.