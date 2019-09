Blauwe parkeerzone wordt opnieuw gecontroleerd: “We gaan geen heksenjacht voeren” Timmy Van Assche

11 september 2019

17u06 2 Gistel In het stadscentrum worden voortaan opnieuw controles uitgevoerd op het leggen van de bekende blauwe parkeerschijf. De firma OPC kreeg die opdracht toegestopt van het stadsbestuur. “De controles komen er op vraag van de lokale handelaars. Er moet dringend meer parkeerrotatie komen in ons centrum”, duiden burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en Dries Depoorter (Open Vld).

De afgelopen jaren werd er nauwelijks nog gecontroleerd in de blauwe zone, waar je tussen 9 en 18 uur een parkeerschijf moet leggen. Dergelijke parkeerovertredingen vielen niet meer binnen de strafrechtelijke bevoegdheid van de politie. Resultaat: auto’s bleven soms uren, dagen of soms zelfs weken op dezelfde plaats staan zonder gevolg. Parkeerplaatsen op de Markt of in de Hoog- en Stationsstraat bleven bezet, wat tot wrevel leidde bij lokale handelaars.

“Het was hoog tijd om terug meer parkeerrotatie te krijgen”, stellen Defreyne en Depoorter. “We willen hiermee een mentaliteitswijziging teweegbrengen. De controles zijn gestart, maar in de eerste twee weken wordt een gedoogbeleid gevoerd. Overtreders krijgen een informatieve waarschuwing tussen de ruitenwissers. Op de parking Post wordt dan weer een gedeelte van de blauwe zone opgeheven en is er meer plaats voor onbeperkt parkeren.” Op diezelfde parking kan je met een schijf ook vier uur parkeren. De retributie voor een overtreding wordt wel verlaagd van 30 naar 25 euro. “Het is allerminst de bedoeling om een heksenjacht te ontketenen”, voegen Defreyne en Depoorter eraan toe.

Vanaf 23 september zijn er bij de handelaars in het centrum blauwe schijven beschikbaar met daarop het stadslogo. Het stadsbestuur zal deze schijven op haar beurt aan de handelaars leveren. Even ter herinnering: in de Stationsstraat, Tempelhofstraat, Hoogstraat, de Donckerstraat, Halve Maanstraat, Hallestraat, Kerkstraat, Markt, eerste deel van de Mosselstraat en Sint-Jans-Gasthuisstraat mag je met een blauwe schijf twee uur parkeren. In de Sint-Jans-Gasthuisstraat zijn er ook twee kleine zones met een beperkte parkeertijd van maximum dertig minuten.

Evaluatie

OPC zal de controles vier keer per week uitvoeren van maandag tot zaterdag op willekeurige momenten tussen 9 en 18 uur. “Onze firma is actief in 42 steden en gemeenten in heel België, waaronder Brugge en Veurne, maar ook in de provincie Limburg”, zegt Erik Janssens van de firma OPC. Het stadsbestuur zal de samenwerking na een jaar evalueren. De mogelijkheid van bewonerskaarten wordt bekeken.

CD&V onthoudt zich

“Hopelijk blijven de parkeerwachters niet rondlopen tot ze alsnog iemand kunnen beboeten”, sprak oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt (Groen) tijdens de jongste gemeenteraad, waar het reglement ter sprake kwam. Raadslid Annie Cool (CD&V) vond dan weer dat ruim 200 controles per jaar “de beleving in het stadscentrum kunnen beïnvloeden”. CD&V onthield zich daarop bij de stemming. Michel Vincke (sp.a) had daar evenwel een pasklaar antwoord op klaar. “Ik zat de vorige twaalf jaar samen met CD&V in de meerderheid. Toen waren we met het college gefrustreerd dat er geen of weinig controles meer waren of dat overtredingen zonder gevolg bleven. Waarom voer je anders een blauwe zone in? Nu stellen dat er plots te veel controles zouden zijn, is daarom onterecht.”