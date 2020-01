Bjarni Deschuytter (20) nieuwe voorzitter van lokale afdeling Jong Vld



Timmy Van Assche

24 januari 2020

15u58 0 Gistel De 20-jarige Bjarni Deschuytter is de nieuwe voorzitter van de liberale jongerenafdeling in Gistel.

Hij volgt Maxime Depoorter op, die de functie nog moeilijk kon combineren met haar professionele loopbaan. De student Internet of Things, een nieuwe opleiding aan de hogeschool Howest in Brugge, zetelt ook in het regiobestuur van Open Vld Middenkust. “Ik belandde bij de partij via gemeenteraadslid Sofie Finaut”, vertelt Bjarni. “En ook mijn ouders hebben liberale sympathieën. Mijn doel als voorzitter is om jongeren warm te maken voor politiek en het ledenaantal binnen Jong Vld op te krikken. De gesprekken met potentiële kandidaten lopen volop. Hoe dan ook: ik heb enorm veel goesting en wil me met veel enthousiasme inzetten.” De eerste activiteit van Jong Vld met Deschuytter als voorzitter is de jaarlijkse pokeravond op zaterdag 22 fabruari om 18 uur. Inschrijven kan via info@jongvldgistel.be.