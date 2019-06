Bioboer Frank Lambert neemt eerste 100% elektrische landbouwvoertuig van ons land in gebruik: “Verder schrijven aan ons ecologisch verhaal” Timmy Van Assche

16u03 3 Gistel In Zevekote, deelgemeente van Gistel, stelde bioboer Frank Lambert een honderd procent elektrisch landbouwvoertuig voor. Het gaat meer bepaald om een wiellader, wat een multi-inzetbaar werktuig is om te heffen, scheppen en vegen. “Als je weet dat we al 270 zonnepanelen hebben liggen en deze zomer een windturbine zullen plaatsen, dan past een groen landbouwvoertuig perfect in ons ecologisch en biologisch verhaal”, vertelt Frank.

Frank Lambert (41) en Kristina De Backer (40) runnen hun landbouwbedrijf in de Steenstraat al sinds 2000. Daarvoor waren zijn ouders, grootouders en zelfs overgrootouders op precies dezelfde boerderij actief. “Als ik er een geschiedenisboek zou bijnemen, gaat het familieverhaal terug tot diep in de jaren 1800. Wij zijn de vijfde generatie die hier actief zijn”, haalt Fran kaan. De boerderij telt enerzijds 1.100 varkens en nog eens een tachtig runderen. Acht jaar terug startten Frank en Kristina met hun hoevewinkel Milki, waarbij ze onder meer melkproducten als ijs en yoghurt verkopen – het bekende verhaal van de korte keten. De boeren gebruiken geen kunstmeststoffen of geïmporteerde voeding, en gaan enkel antibiotica toedienen als het écht moet. “Onze biokoeien produceren misschien ietsje minder melk dan een andere koe, maar we houden van onze dieren en dragen er ook zorg voor.” Het landbouwbedrijf teelt ook bieten, maïs en spelt.

Krachtiger en stiller

Nu hebben Frank en Kristina als eerste in België een volledig elektrische wiellader rondrijden. De KL25.5e van het merk Kramer dient niet om te ploegen in de velden. “Ik gebruik het voertuig om strobalen te verplaatsen, dieren te voederen, het erf te vegen of om te mesten”, duidt Frank. “Vergis je niet: dit elektrisch model is zelfs krachtiger dan de variant met een dieselmotor. Er zitten twee motoren in beschikt het voertuig altijd over een maximaal laadvermogen van 2.500 kilogram. Een dieselvariant moet zijn vermogen altijd verdelen.” De wiellader met verschillende opties kost al snel 75.000 euro. “En dat is zo’n dertig procent duurder dan de klassieke wiellader op diesel. Maar dankzij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds heb ik recht op dertig procent subsidies - en dan is de ecologische keuze snel gemaakt. Het elektrische landbouwvoertuig is ook goedkoper in gebruik. Je moet geen mazoutfilter verwisselen of de olie verversen. Omgerekend kost het gebruik van dit elektrische model 1 euro per uur, bij een dieselvoertuig 4 tot 5 euro.” Frank wijst ook naar de stilte van de machine. “Je kan makkelijker een praatje slaan met mensen rond je of naar de radio luisteren. Ook dieren schrikken niet zo snel. En natuurlijk is er geen uitstoot meer, hé.” Zijn er dan geen nadelen? “Ja en nee”, zegt Frank. “De batterij van het voertuig gaan vijf uur mee. Om één uur met het voertuig te werken, moet je het twee uur opladen. Je moet dus de levensduur van de batterij in de gaten houden, maar als je het gebruik over een dag spreidt, kom je met vijf uur zeker toe. En ook: de machine verbruikt geen energie vanaf je het verlaat. De motor zomaar laten draaien, gaat dus niet.” De batterij van de wiellader zit achteraan. Eigenlijk zit alle techniek die we bij een openbare laadpaal zien, in de batterijkoffer. Frank hoeft alleen het snoer in het stopcontact te steken, zoals pakweg een stofzuiger of ander huishoudapparaat.

Zonnepanelen en windturbine

Verwonderlijk is de aankoop van het landbouwvoertuig niet. Zo’n tien jaar terug lieten ze op de varkensstal 220 zonnepanelen installeren en op het melkverwerkingsgebouw nog eens vijftig. “Die zonnepanelen voorzien ons van vijftig kilovoltampère , goed voor de helft van onze energiebehoefte.” Een melkrobot, de ventilatie en automatisch voedersysteem, koeling en zuivelinstallatie zijn maar enkele voorbeelden van infrastructuur die veel energie nodig hebben. En deze zomer komt er ook nog eens een kleine windturbine van zo’n vijftien meter. “De turbine zal naar schatting 30.000 kilowattuur per jaar opwekken. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt zo’n 5.000 kilowattuur per jaar.” De opgewekte energie mag enkel en alleen door het bedrijf worden gebruikt, onder meer voor het opladen van de Kramer. “Er wordt wel eens gesteld dat landbouw en groene energie niet altijd samen gaan. Ik ben het daar niet mee eens en dat bewijzen we hier: we schrijven verder aan ons ecologisch verhaal. Ik hoop collega-boeren hiermee te overtuigen.”

De Kramer KL25.5e wordt in ons land verdeeld door Cofabel, onderdeel van het merk Arvesta.