Bijna 100 kinderen zwemmen trekken baantjes tijdens succesvolle ‘swimmathon’ Timmy Van Assche

20 februari 2020

00u15 0 Gistel In het stedelijk zwembad van Gistel trokken 96 kinderen hun badpak aan voor de jaarlijkse zwemmarathon of ‘swimmathon’. De organisatie was in handen van de gemeentelijke basisschool De Horizon.

De opzet van het sportevenement was simpel. “Leerlingen van de tweede en derde graad van vier Gistelse en één Oudenburgse school nemen het tegen mekaar op”, zegt initiatiefnemer en leerkracht Luk Lowyck. “Terwijl de leerlingen van de tweede graad vier keer zes minuten voluit gaan om zoveel mogelijk baantjes te trekken, kregen de kinderen van de derde graad vier keer zeven minuten de tijd. Aan de hand van wasknijpers die ze in een emmer moesten leggen, werd het aantal baantjes geteld.” Leerlingen van Arnoldus uit Oudenburg, en de Horizon, Driespan, Gravenbos en de Klimop gaven stevig ‘sjette’. Sportschepen Dries Depoorter (Open Vld) zag dat het goed was. “Het is mooi om zien hoe kinderen zich via een leuke wedstrijd niet alleen hun zwemtechnieken onderhouden, maar ook de zwemsport beter leren kennen. Bewegen en sporten in een toffe omgeving zijn dan ook belangrijk in de ontwikkeling van de leerlingen”, zegt de schepen. Het project van de zwemmarathon kadert in het project Move van Sport Vlaanderen om op een laagdrempelige manier aan sport te doen. Het zweminitiatief bestaat al twaalf jaar. Andere scholen organiseren ook verschillende evenementen in datzelfde kader. Zo pakt de Klimop uit met een voetbaltornooi en Gravenbos met een zweminstuif. Voor de volledigheid: de drie beste scholen bij de tweede graad waren de Driespan, Gravenbos en de Horizon, voor de derde graad noteren we Gravenbos, de Driespan en Arnoldus op het podium.