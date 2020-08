Bijen helpen bij het brouwen van nieuw Snaaskerks biertje: “De honing zal er een lekkere toets aan geven” Timmy Van Assche

03 augustus 2020

11u25 0 Gistel In het lieflijke dorpje Snaaskerke werken Steven Verhaeghe en Helmut Willems hard door om na de zomer een nieuw bier te lanceren. Hierbij benutten ze verloren gewaande hoppe én spelen bijen een belangrijke rol. “In plaats van suiker aan het brouwproces toe te voegen, opteren we voor natuurlijke honing”, zegt Steven, die niet toevallig imker is.

Gistel heeft met ‘Ghistelnoare’ al een eigen artisanaal bier, deelgemeente Snaaskerke blijft niet achter. Vrienden Steven (48) en Helmut (42) zijn volop bezig om tegen oktober hun nieuwe creatie op de wereld los te laten.

Het duo gaat daarbij prat op een opvallend brouwproces, vertellen ze enthousiast. “Het begint bij de hoppe. Wij maken gebruik van de soort ‘Groene Belle’. Dit type is afkomstig uit Aalst – de geboortestreek van Dendermondenaar Helmut – en werd voor het laatst beschreven in de jaren 50. Maar in 2012 ontdekten leerkrachten van het Koninklijk Lyceum van Aalst dat een gespecialiseerd instituut in Slovenië nog beschikte over de oerstam van de ‘Groene Belle’. De Aalstenaars konden zo de hoppe nieuw leven inblazen en wij gaan deze nu gebruiken. Het gaat hier om een bitterhop die we aan het begin van het brouwproces zullen toevoegen.”

Steven is leerkracht aan de hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge en dus een kenner op vlak van eten en drinken. Lezers zullen hem misschien kennen als de zoon van de oprichters van het bekende Oostendse adresje De Vlasschaard, zo’n 45 jaar geleden. Hij volgde daarenboven een opleiding tot imker bij vereniging De Kustbie van dorpsgenoot Daniël De Rycker. Zo komen de bijtjes te pas aan het brouwproces.

Onlangs moest ik in Oostende een bijenvolk weghalen. Zij kregen een plekje in mijn tuin Steven Verhaeghe, imker en bierbrouwer

“Onlangs moest ik in Oostende een bijenvolk weghalen en zij kregen een plekje in mijn tuin. De honing die zij zullen produceren, voegen we samen met dat van enkele bijenvolken die ik staan heb in de Ardennen, bij een collega van Ter Groene Poorte. Het doel: bij het gistingsproces zullen we er honing aan toevoegen. Een prachtig natuurproduct dat lekkere toetsen aan het bier zal geven. Uiteindelijk komen we uit op een tripel van hoge gisting met een alcoholpercentage van zo’n 8,5 procent.”

Naam?

Het duo bouwt nu volop een brouwinstallatie in Stevens tuin. Helmut is netwerkbeheerder en zal zijn informaticakennis gebruiken om het bierproces te sturen. “Elke graad, elke minuut is van groot belang”, benadrukken de twee.

“Achteraan de tuin van Steven bouwen we een microbrouwerij. We hebben toelating van het federaal voedselagentschap om vanaf 1 september commercieel te brouwen om tegen eindejaar het eindproduct op de wereld los te laten. In het najaar zou ook de nieuwe dorpswinkel van Snaaskerke haar deuren openen en er zijn plannen om te gaan samenwerken. In de brouwerij in de Haverstraat zal je het bier eveneens kunnen proeven en ook honing kunnen verkrijgen. In een gezellige gelagzaal zal iedereen kunnen kennismaken met onze natuurproducten en eigen creaties. Wat de naam van ons bier is? (knipogen) Ach, dat houden we nog heel even geheim.”

Alle info: www.bijen-brouwerij.be.