Bibliotheek tekent in op interactief spel ‘Bieblo’: kinderen krijgen op leuke manier boekentips Timmy Van Assche

08 november 2019

16u20 0 Gistel De Gistelse bibliotheek zal voortaan gebruik maken van Bieblo, zo meldt cultuurschepen Ann Bentein (Open Vld). Dat is een intuïtief spel dat kinderen tussen 6 en 11 boeken tipt die aansluiten bij hun interesses en leeftijd.

Het principe is simpel en maakt gebruik van computer, tablet of touchscreen. Lezers geven eerst hun leeftijd op. Vervolgens krijgen ze illustraties te zien en selecteren zo thema’s die ze leuk vinden. Die keuzes zijn de basis voor de leestips. Vervolgens raadt Bieblo op basis van hun interesses verschillende boeken aan.

De toepassing wordt per bibliotheek gekoppeld aan de catalogus, zodat kinderen enkel suggesties krijgen van boeken die op dat moment in de bib beschikbaar zijn. Sterker nog: een ander kind dat gelijktijdig bezig is met Bieblo krijgt nooit dezelfde resultaten, om te vermijden dat twee kinderen op zoek gaan naar hetzelfde boek.

Bieblo is een initiatief van Cultuurconnect, dat de decretale opdracht en het maatschappelijke doel heeft om gemeenten te ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid. Bits of Love is de softwareontwikkelaar.