Bestuurster gaat uit de bocht op afrit E40, botst tegen verlichtingspaal en zit gekneld in haar wagen Bart Boterman

14 januari 2020

14u16 0 Gistel Op de afrit van de E40 in Gistel richting Brussel is dinsdag rond 13 uur een voertuig uit de bocht gegaan. De auto kwam hard tegen een verlichtingspaal terecht en de bestuurster zat gekneld in haar wagen.

Voorbijrijdende automobilisten verwittigden de hulpdiensten,waarop de brandweer van Middelkerke en Leke, de wegpolitie, een ziekenwagen en de MUG ter plaatse snelden. De afrit werd gedeeltelijk afgezet. De brandweer had zo’n 20 minuten nodig om het slachtoffer te bevrijden uit de zwaar beschadigde wagen. Dat gebeurde met behulp van hydraulische scharen en de nodige precisie, om geen verdere letsels toe te brengen.

Het slachtoffer was de hele tijd bij bewustzijn, werd ter plaatse verzorgd in de ziekenwagen om vervolgens naar het ziekenhuis te worden overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen en vorderde een takeldienst om het wrak weg te slepen. In de bocht in kwestie gebeurt maandelijks wel een ongeval, meestal door gladheid bij regenachtig weer.