Bejaarde man (88) gered uit beek Bart Boterman

18 november 2019

11u34 0 Gistel In de Mosselstraat in Gistel is maandagmorgen rond 10 uur een 88-jarige man uit een beek gered door de hulpdiensten, ter hoogte van het kruispunt met de Groene 62.

Brandweer, ziekenwagen, MUG-heli en politie snelden in allerijl ter plaatse toen een melding kwam over een bejaarde man die met zijn rolstoel in een diepe beek was gereden. Bij aankomst van de hulpdiensten was het slachtoffer er erg aan toe en buiten bewustzijn. Na een kwartier reanimatie kreeg het slachtoffer opnieuw hartslag. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Het zou echter om een wanhoopsdaad gaan. De man was op eigen houtje naar de plaats gereden.

Wie na het lezen van dit artikel met vragen zit over zelfdoding, kan steeds terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be