Exclusief voor abonnees Begrafenisondernemer Jean-Pierre Vanhooren (62) al drie weken op afdeling intensieve door coronavirus: “Natuurlijk spookte het door mijn hoofd dat ik mijn man zou moeten begraven” Bart Boterman

17 april 2020

17u42 0 Gistel Begrafenisondernemer Jean-Pierre Vanhooren (62) uit Gistel, zeg maar dé begrafenisondernemer uit de streek, ligt al drie weken op de afdeling intensieve zorgen door het coronavirus. Sinds paaszondag gaat zijn gezondheid opnieuw de goede richting uit, al ligt nog steeds op intensieve. “Natuurlijk spookte het door mijn hoofd, dat ik mijn eigen man zou moeten begraven”, vertelt zijn echtgenote Marleen Vandoorne (61). “Maar we bleven steeds geloven dat het goed zou komen. Jean-Pierre is sterk en heeft een grote vechtlust.”

In Gistel ging zelfs de ronde dat Jean-Pierre Vanhooren overleden was aan de gevolgen van COVID-19. Gelukkig bleek het puur om een roddel te gaan. “Ook wij hebben dit verhaal enkele keren moeten aanhoren. Dat kwam zwaar aan bij mij, onze dochter Jill (36) en onze familie. Het laatste waar je je op zo’n moment mee bezig wil houden, is roddels uit de wereld helpen en mensen duidelijk moeten maken dat Jean-Pierre niet overleden is”, getuigt Marleen. Jean-Pierre Vanhooren begon zich drie weken geleden ziek te voelen. Hij maakte koorts en had last van kortademigheid, waarop hij op 25 maart werd opgenomen in het Serruysziekenhuis in Oostende. Zijn toestand ging snel achteruit en op 27 maart belandde hij op de afdeling intensieve zorgen.

