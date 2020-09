Begin oktober starten belangrijke werken op de Keiweg bij Snaaskerke Timmy Van Assche

24 september 2020

15u13 3 Gistel In opdracht van Agentschap Wegen & Verkeer starten vanaf maandag 5 oktober onderhoudswerken op de N358 Keiweg tussen de IJzerwegstraat en de N346 Vaartstraat in deelgemeente Snaaskerke. De einddatum van de werken is op vrijdag 23 oktober, als het weer tenminste meezit.

Met deze onderhoudswerken wil AWV de verkeersveiligheid verhogen op de Keiweg. De werken worden uitgevoerd in twee fases. “In een eerste fase worden de uitgereden bermen naast de weg, die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, over een korte afstand aangepakt. Concreet zullen we op die plaatsen een verharde boord voorzien, zodat er niet langer schade met gevaarlijke situaties als gevolg aan het openbaar domein wordt aangebracht”, geeft woordvoerder Veva Daniels mee.

Deze eerste fase start op maandag 5 oktober en zal, bij gunstige weersomstandigheden, ongeveer een week in beslag nemen. De werken zelf zullen worden uitgevoerd met driekleurige lichten. Na de uitvoering is er nog een uithardingstijd, waarbij de rijweg plaatselijk versmald zal zijn met bakens.

Fase 2

“Op maandag 12 oktober starten we met een tweede fase, waarbij het asfalt wordt vernieuwd op verschillende locaties waar de rijweg grote scheuren en/of verzakkingen vertoont”, vervolgt Daniels. “Om deze fase vlot te laten verlopen, zal slechts eenrichtingsverkeer worden toegelaten langsheen de N358 tussen de Vaartstraat en de IJzerwegstraat.” Verkeer vanuit Oudenburg richting Snaaskerke en Leffinge kan blijven doorrijden op de Keiweg. De andere richting wordt omgeleid vanaf de Kalsijdebrug, richting Oostende. Snaaskerke-dorp blijft wel bereikbaar voor plaatselijk verkeer vanop de N33 Oostendsebaan.

Het einde van de werken is op vrijdag 23 oktober, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten.