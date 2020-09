Bebloemingswedstrijd voor gevels, terrassen en bedrijven om Gistelse biodiversiteit te vergroten Bart Boterman

10 september 2020

10u44 0 Gistel De stad Gistel organiseert volgend jaar een bebloemingswedstrijd onder de inwoners, tweedeverblijvers en bedrijven. Op die manier wil het bestuur bijdragen aan de biodiversiteit. “We streven een grotere variatie aan fauna en flora na door in te zetten op insecten- en diervriendelijke natuur en inheemse beplanting. De vergroening van het straatbeeld heeft een luchtzuiverende functie en capteert ook CO2", zegt schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).

Voor deze wedstrijd komen tuinen, gevels, terrassen en bedrijventerreinen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg in aanmerking. Het gaat logischerwijs enkel om levende planten. “Inschrijven kan tot 20 mei volgend jaar. Er wordt intussen een jurypanel samengesteld. Wellicht in september 2021 worden de winnaars dan bekend gemaakt en bekroond, tijdens een evenement in CC Zomerloos”, aldus schepen Aernoudt.

Je inschrijven kan op het Administratief Centrum, per mail via bebloeming@gistel.be of via het inschrijvingsformulier op de website www.gistel.be. Elke inschrijver ontvangt een bordje dat aangeeft dat de tuin deelneemt aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Alle informatie en het reglement zullen binnenkort terug te vinden zijn op www.gistel.be.