Babygeluk in Gistel: burgemeester Defreyne en vriendin zijn voor het eerst papa en mama Timmy Van Assche

02 juli 2020

16u05 5 Gistel Burgemeester van Gistel Gauthier Defreyne (31) en zijn vriendin Manon Van Daele (27) zijn voor het eerst papa en mama geworden. Woensdagmiddag kwam de kleine Arthur ter wereld.

Gauthier Defreyne en Manon Van Daele, actief bij de bekende fijnbakkerij Debusschere in Oostende, vormen al sinds juni 2012 een koppel. Acht jaar later bezegelen de twee hun liefde met een eerste kindje: Arthur. Het ventje is 49,5 centimeter groot en weegt iets meer dan 3,1 kilogram. “De geboorte was tweeënhalve week te vroeg, maar mama en kindje stellen het heel goed”, zegt Gauthier Defreyne. “En hij weent niet, 't is een hele brave jongen - heel zijn papa”, lacht de burgemeester.

Een groot feest zit er voorlopig nog niet in. Zelfs ik mag maar één keer per dag op bezoek komen Gauthier Defreyne

“Het zijn natuurlijk speciale tijden om zwanger te zijn en te bevallen. Normaal gezien krijg je ter voorbereiding bijkomende uitleg over het exacte verloop van de bevalling en het gebruik van bepaalde doktersgereedschappen. Dat was in volle coronacrisis niet mogelijk, wat alles extra nieuw en spannend maakte. Bovendien is het niet mogelijk om familie of vrienden te ontvangen. Een groot feest zit er voorlopig nog niet in. Zelfs ik mag maar één keer per dag op bezoek komen.”

Veel tijd voor een feestje is er bovendien ook niet. Defreyne, de jongste burgemeester van West-Vlaanderen en de op twee na jongste van het land, moest daags na de bevalling al een resem vergaderingen bijwonen.