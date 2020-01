AZ Damiaan steunt inclusief woonproject De Bezaan Timmy Van Assche

Gistel Het AZ Damiaanziekenhuis heeft een cheque ter waarde van 4.000 euro geschonken aan het Gistelse woonproject Bezaan.

De Bezaan is een inclusief woonproject voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme in buurgemeente Gistel. Er wonen acht mensen met een beperking en twee vrijwillige residenten, die een aanspreekpunt vormen. Het woonproject is een initiatief van de vzw Ithaka. De Bezaan bestaat intussen vijf jaar. AZ Damiaan organiseerde in december vorig jaar in samenwerking met fitnesscentrum Vip Fit uit Gistel een spinning. Een hele dag lang konden sportievelingen zich in het zweet werken voor het goede doel. ’s Morgens was er ook een ontbijt. De opbrengst zal gebruikt worden om het gebouw van de Bezaan verder te onderhouden en om een groepsweekend naar de Ardennen mee te bekostigen.