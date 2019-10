Autoloze zondag in Gistel nog niet voor meteen Timmy Van Assche

12 oktober 2019

14u50 2 Gistel Groen stelde in de jongste gemeenteraad voor om deel te nemen aan autoloze zondag. De meerderheid houdt de boot vooralsnog af.

“In steeds meer steden en gemeenten wordt een autoloze zondag ingericht. Jong en oud kunnen daarbij wandelen, fietsen of steppen op de weg in plaats van koning auto. Extra animatie maakt er ook een echt straatfeest van. Het grotere doel is om mensen te doen nadenken over hun verplaatsingsgedrag", zegt raadslid Kimberly Maenhoudt (Groen). “Eerlijk: we hebben er begin dit jaar over nagedacht om deel te nemen aan autoloze zondag, maar we zijn toch van het idee afgestapt”, antwoordt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Mobiliteit is één van de belangrijkste pijlers in ons bestuursakkoord. Er komt daarbij heel wat werk op onze stadsdiensten en medewerkers. Zo’n autovrije dag inrichten, is meer dan alleen de straten afzetten en vergt een inspanning van onze diensten. Als relatief kleine stad is een autoloze zondag dan ook geen prioriteit. Terloops: ons centrum wordt al vaak afgesloten voor het verkeer, zoals tijdens de Dolle Dagen, de Godelieveprocessie en wielerwedstrijden. Daarbij creëren we door omleidingen een pak meer overlast in de kleinere nevenstraten.”