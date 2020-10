Auto uit de bocht aan afrit Gistel Bart Boterman

03 oktober 2020

11u59 1 Gistel Aan de afrit van de E40 in Gistel, komende uit de richting van Jabbeke, gebeurde vrijdagavond rond 20.45 uur een ongeval.

Kort voor de verkeerslichten aan de Oostendsebaan belandde een voertuig in het wegdecor. Politie en brandweer werden opgeroepen. Bij aankomst was de bestuurder zelf uit de wagen gekropen en bleef ongedeerd. Verkeershinder was er amper. De politie vorderde SOS Depannage om de beschadigde Honda te takelen.