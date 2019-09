Auto met aanhangwagen begint te slingeren op E40 en belandt op zijkant in berm Bart Boterman

17 september 2019

12u33 0 Gistel Op de E40 in Gistel is dinsdagvoormiddag een personenwagen met aanhangwagen gekanteld. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Niemand raakte gewond.

Het ongeval gebeurde iets over 11 uur. De aanhangwagen was geladen met houten balken en reed de autosnelweg op in Gistel, richting Veurne. De wind blies tegen de balken waarop de aanhangwagen begon te slingeren. De bestuurder kreeg zijn voertuig niet meer onder controle waarop het vehikel uiteindelijk kantelde in de berm, met de neus in de tegengestelde richting. De balken kwamen in de sloot terecht.

De bestuurder kon op eigen houtje uit het voertuig kruipen en bleef ongedeerd. De wegpolitie vorderde een takelwagen om de auto weg te slepen. Gezien de wagen in de berm belandde, viel de extra verkeershinder mee. Op de E40 tussen Jabbeke en Gistel zijn er momenteel wegenwerken aan de gang en is er dagelijks ongeveer een twintig minuten vertraging.