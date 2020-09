Auto in lichterlaaie op E40, tot drie kwartier aanschuiven Bart Boterman

06 september 2020

14u24 4 Gistel Op de E40 tussen Gistel en Middelkerke richting Frankrijk was het zaterdagmiddag tot drie kwartier aanschuiven door een autobrand ter hoogte van Zevekote. Een BMW met Britse nummerplaat met een gezin aan boord had rond 12.40 uur vuur gevat onder de motorkap.

De bestuurder kon de wagen nog op de pechstrook parkeren. De inzittenden stapten uit en vrijwaarden nog enkele spullen. Al snel stond de wagen in lichterlaaie. Politie en brandweer snelden ter plaatse. Een rijstrook werd afgesloten. De pompiers slaagden er snel in om de brand te blussen, maar de auto is onherroepelijk verloren. Intussen bouwde zich een file op tot voorbij de oprit in Gistel. In totaal was het zo’n drie kwartier aanschuiven. Rond 13.45 uur loste de file zich op. Depannage Degrave kwam het voertuig takelen.