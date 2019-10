Auto gestolen op erf van landbouwer, voertuig allicht al in Frankrijk Bart Boterman

29 oktober 2019

13u20 1 Gistel Op een landbouwbedrijf in de Naaikapelleweg in Gistel, een landelijk straatje vlakbij de oprit van de autosnelweg, is afgelopen weekend een auto gestolen.

Het gaat om de Audi A6 van landbouwer Marc Boone, die geparkeerd stond op de binnenplaats van het erf. Zijn auto, een voertuig van twintig jaar oud, stond geparkeerd op het erf met de sleutel nog in het contact. Zaterdagnacht betraden dieven zijn erf en gingen ze met de Audi aan de haal. Marc Boone deed aangifte bij de politie Kouter, die een onderzoek opstartte. De auto werd geregistreerd door een ANPR-camera op de E40 in De Panne richting Frankrijk. De kans is erg groot dat het voertuig zich ergens in Frankrijk bevindt.