Atlas Atheneum krijgt veilige fietsverbinding

met Groene 62 Timmy Van Assche

04 september 2019

15u43 3 Gistel Het schepencollege keurde het voorstel goed voor de aanleg van een fiets- en wandelverbinding tussen de Groene 62 en het Atlas Atheneum. Hiermee wil de stad verder werk maken van een veilig en comfortabel fietsbeleid.

De leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen de school in de toekomst via een zachte verbinding op een vlotte en veilige manier bereiken, laat de stad weten. “We komen voor de aanleg van het pad in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams gewest”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Voor die verbinding zullen we gebruikmaken van de bestaande dwarse insteek op de Groene 62 noordwaarts van de Schommelstraat en die verder doortrekken via een aan te leggen fietspad in beton van 2,5 meter breed, parallel met het beekje het Callaertswallegeleed. Om de effectieve verbinding met het terrein van het Atlas Atheneum te realiseren, moet over het Callaertswallegeleed een fietsbrug aangelegd worden.” Na de toekenning van de subsidie wordt een overheidsopdracht opgestart. De kosten voor deze werken worden geraamd op 50.000 euro. “Deze beslissing kadert binnen ons beleidsthema mobiliteit, waarbij we actief willen werken aan een snelle, comfortabele en veilige fietsverbinding”, besluit de burgemeester.