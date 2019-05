Annie Cool (CD&V) overschouwt verkiezingen: “We moeten een antwoord formuleren op bezorgdheid” Timmy Van Assche

29 mei 2019

18u09 2 Gistel Gemeenteraadslid en voormalig OCMW-voorzitter Annie Cool (CD&V) analyseert het verkiezingsresultaat van haar partij van afgelopen zondag. “We moeten een antwoord bieden op de boosheid en bezorgdheid van de kiezers.”

Afgelopen zondag kreeg CD&V een tik te verwerken tijdens de verkiezingen. In West-Vlaanderen ging de partij er voor de Kamer zo'n vier procent op achteruit, van 21,74 naar 17,67 procent. Voor het Vlaams parlement ging de partij bijna twee procent op achteruit, van 25,34 naar 23,47 procent. “En in dat laatste geval blijft de partij toch nog altijd de grootste”, zegt Annie Cool, die op de twaalfde plaats stond van de Vlaamse kieslijst. “Persoonlijk ben ik tevreden met mijn resultaat. In het kanton Gistel behaalde ik 1.539 voorkeurstemmen en in West-Vlaanderen 10.250 stuks. Dat is een mooi resultaat voor wie in het midden van de lijst stond." Toch kan Cool niet tevreden terugblikken op haar partijresultaat. “Uiteraard hadden we op meer gehoopt. Het komt er nu op neer om een antwoord te formuleren op de boosheid of bezorgdheid die mensen anders deed stemmen. Thema’s als thuiszorg, pensioenen, koopkracht, identiteit en migratie zijn belangrijker dan ooit. Toch denk ik niet dat we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een forse opkomst van Vlaams Belang moeten verwachten, omdat de inzet op Vlaams en federaal niveau anders ligt.” Cool is actief op het kabinet van uittredend ministers Koen Van den Heuvel en Hilde Crevits, van wie vooraf het ‘Hilde-effect’ werd toegeschreven. “Zij is iemand die zich áltijd geeft en ontzettend betrokken is. We zullen de komende tijd de campagne analyseren en zien wat er beter kan. CD&V zal zich de komende tijd alvast bescheiden opstellen."