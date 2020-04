Alle medewerkers woonzorgcentrum

Sint-Godelieve testen negatief op corona Timmy Van Assche Bart Boterman

30 april 2020

16u00 0 Gistel Goed nieuws vanuit woonzorgcentrum Sint-Godelieve. Daar doorstonden de zowat honderd medewerkers hun test op het coronavirus met glans. Niemand blijkt besmet. De bewoners worden binnenkort ook aan een test onderworpen.

Sint-Godelieve is een middelgroot woonzorgcentrum in het centrum van de stad. Er verblijven 105 personen en nog eens honderd medewerkers zijn er actief. Begin deze week werden de medewerkers getest op corona en alle tests blijken negatief. “Al van in het begin hebben we de veiligheidsvoorschriften strikt toegepast”, zegt algemeen directeur Luc De Jonghe.

“Medewerkers die de afgelopen weken milde symptomen vertoonden, werden al getest in het triagecentrum, in het ziekenhuis of via de coördinerend raadgevend arts”, zegt De Jonghe. “Al die tests waren negatief. Nu nam het Agentschap Zorg & Gezondheid dus een test af bij alle medewerkers en die was ook negatief. Ook al hadden we een vermoeden dat dit goed zou uitdraaien, toch zorgt dit voor extra opluchting. Dit doet deugd.”

De 105 bewoners worden binnenkort ook aan een coronatest onderworpen. “25 bewoners die milde symptomen vertoonden, hebben eerder al negatief getest. Er is dus een reële kans dat ook bij de bewoners geen corona wordt vastgesteld.”