Alerte buren voorkomen keukenbrand nadat ze zwarte rook zien ontsnappen Bart Boterman

04 oktober 2020

13u17 0 Gistel De brandweer van Gistel werd zondag iets voor het middaguur opgeroepen naar een woning in de Brugsebaan. Daar was niemand thuis maar buren zagen plots zwarte rookontwikkeling uit de keuken ontsnappen.

De brandweer betrad de woning en wist de brandhaard meteen te vinden. “De bewoners hadden een kookpot op het brandende fornuis gezet maar waren die vergeten en vertrokken. De inhoud van de pot was al stevig aan het aanbranden. Onze interventie was zeker nodig gezien dat kon uitbreiden in een keukenbrand. We hadden de situatie evenwel meteen onder controle”, zegt majoor Frank Vanhixe van de brandweerpost Gistel. De pompiers ventileerden nog grondig na gezien de hevige rookvorming in de woning. Het verkeer moest zich tijdelijk over één rijstrook begeven.