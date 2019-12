Al 120 zwerfkatten gevangen in amper 6 maanden tijd: “Nieuw beleid werpt vruchten af” Timmy Van Assche

24 december 2019

14u26 0 Gistel Sinds de invoering van het vernieuwde zwerfkattenbeleid, zo’n zes maanden geleden werden, in Gistel al ruim 120 katten - inclusief kittens - gevangen. “Dit gebeurde dankzij een intensieve samenwerking tussen de stadsdiensten en de vrijwilligers”, deelt bevoegd schepen Wim Aernoudt (N-VA) mee. “Voor elke kat zochten we een passende oplossing binnen het wettelijke kader.”

De 120 gevangen katten kunnen in twee categorieën ingedeeld worden. Enerzijds zijn er een zeventigtal kittens en tamme volwassen zwerfkatten. “Deze krijgen vooral dankzij via de samenwerking met het Blauwe Kruis in Oostende een nieuwe thuis. Deze zijn dus uit het Gistelse straatbeeld verdwenen”, zegt Aernoudt. “Anderzijds werden een vijftigtal schuwe zwerfkatten aangetroffen. Zij werden op aids en leucose (leukemie bij katten zeg maar, red.) onderzocht. Enkel indien zij positief testen, laat de dierenarts de kat inslapen om verdere besmetting binnen de kattenpopulatie te vermijden. In het andere geval wordt de kat gesteriliseerd of gecastreerd, krijgt het een knipje in het oor en wordt opnieuw uitgezet. Op die manier zijn in de laatste zes maand 25 Gistelse zwerfkattinnen en vijftien zwerfkaters onvruchtbaar gemaakt.”

Gratis verhandelen verboden

“De beoogde doelstellingen werden in de eerste zes maand intensief beleid meer dan bereikt”, gaat de schepen door. “Het dierenwelzijn van de zwerfkatjes in Gistel is er met rasse schreden op vooruit gegaan. We willen de Gistelnaar ook nog meegeven dat verhandelen van katten en kittens alleen nog kan na sterilisatie/castratie en chippen. Gratis kittens weggeven is voortaan bij wet verboden. Deze maatregel is het noodzakelijke sluitstuk om het aantal nieuwe zwerfkatten snel te beperken.”

Om de vlotte werking van het beleid te garanderen, sloot het stadsbestuur dit najaar na prijsaanvraag een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst af met vijf Gistelse dierenartsen. Zij staan in voor de wettelijk voorziene medische handelingen. “De samenwerking met de vrijwilligers van Zwerfkatjes Gistel hebben we ook formeel vastgelegd. Tien dames werken onder de koepel van ‘Zwerfkatjes Gistel’ samen met de stadsdiensten. Je kan hen bereiken voor vragen, meldingen, hulp of giften via de Facebookpagina ‘Zwerfkatjes Gistel’.” Voor meldingen van zwerfkatten kunnen inwoners terecht bij de milieudienst op 059/27.02.20 of milieudienst@gistel.be.