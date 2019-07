Afval bij schuur vat vuur, maar brandweer is er op tijd bij Bart Boterman

16 juli 2019

13u09 5 Gistel De brandweer werd dinsdag rond 10.30 uur opgeroepen voor een uitslaande schuurbrand in de Provincieweg in Moere. Dat ging gepaard met een grote rookpluim.

Brandweerpost Gistel was snel ter plaatse en ging de brand te lijf. “Het ging eigenlijk om een hoop afval, waaronder hout en autobanden, die in lichterlaaie stond. Het vuur was aan het overslaan op de schuur. We hebben kunnen vermijden dat schuur in vlammen op ging”, zegt luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel. In het aanpalende huis woont niemand meer gezien de bewoner overleden is. Er werd maandag wel wat afval verbrand in een ton door een familielid. “Wellicht zijn in de nacht enkele gensters uit de ton gewaaid en is het afval ernaast beginnen smeulen. Wellicht heeft brand zich in de loop van de morgen uitgebreid met de grote rookpluim tot gevolg”, besluit luitenant Vermote. De brandweer vertrok opnieuw richting de kazerne rond 11.30 uur.