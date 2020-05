Advocate vraagt wegens de coronacrisis mildheid voor sierteler die Oost-Europese arbeiders zwart liet werken: “Sector is zwaar getroffen” Siebe De Voogt

20 mei 2020

14u50 0 Gistel Steeds meer advocaten beginnen de coronacrisis in de rechtbank aan te halen als verzachtende omstandigheid. Zo ook in een zaak die woensdagmorgen gepleit werd in Brugge. Een sierteler uit Gistel riskeert er 8 maanden celstrad met uitstel, omdat hij 8 Oost-Europeanen in het zwart tewerkstelde.

Een Portugese werknemer van Kris P. (47) trok op 19 oktober vorig jaar naar de politie van Oostende. Hij vertelde dat hij 10 uur per dag moest werken en dat 6 dagen per week voor een uurloon van 10 euro. Het gerecht viel binnen op het tuinbouwbedrijf van P. in Gistel en trof er 7 Polen en 1 Macedoniër aan. De arbeiders bleken niet aangegeven te zijn bij de RSZ en werkten dus in het zwart. Tijdens de controle stapte de vader van Kris P. op een sociaal inspecteur af. “Er zijn hier elke dag problemen met die Polen", vertelde hij. “Ze zuipen een fles wodka leeg en raken de volgende dag niet uit hun bed. Kunnen we hier niets regelen?”

Coronacrisis

De inspecteur ging niet in op het dubieuze aanbod van de vader. Diens zoon toonde zich wél bereid om mee te werken. Hij regulariseerde achteraf meer dan 23.000 euro aan achterstallige lonen en bijdragen, maar moest zich woensdagmorgen wel nog voor de rechtbank verantwoorden. Het parket vorderde voor de man 8 maanden celstraf met uitstel en 28.800 euro boete.

Zijn advocate drong aan op mildheid en haalde daarbij de coronacrisis aan als verzachtende omstandigheid. “De sector van mijn cliënt had het al moeilijk en de coronacrisis heeft het enkel erger gemaakt", pleitte ze. “Onlangs had hij nog 900.000 geraniums staan. Gelukkig is hij een deel kwijtgeraakt aan Delhaize en Spar, weliswaar tegen een lagere prijs.”

De arbeidsauditeur verzette zich tegen het standpunt van de verdediging. “De sierteeltsector heeft ondersteunende maatregelen gekregen van de overheid”, repliceerde hij. “Bovendien speelden de feiten zich af ver voor de crisis.”

Uitspraak volgt op 17 juni.