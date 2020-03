Aanvraag voor inname openbaar domein voortaan digitaal Timmy Van Assche

30 maart 2020

19u31 0 Gistel Voortaan kan je een aanvraag voor de inname van het openbaar domein rechtstreeks regelen via de stedelijke website www.gistel.be. Deze manier van aanvragen staat geheel los van de coronamaatregelen die de stad en hogere overheid tot op heden hebben genomen.

Even duiden. Eind vorig jaar bracht het stadsbestuur wijzigingen aan het reglement op het gebruik van het openbaar domein aan voor het uitvoeren van bouwwerken. Een inwoner, bedrijf of aannemer die werken heeft gepland - waarbij het noodzakelijk is om tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein in te nemen - heeft een daarbij vergunning nodig. Dit gaat bijvoorbeeld om werken zoals (ver)bouwen, slopen, restaureren, renoveren of tuinwerken, waarbij pakweg parkeerplaatsen in de blauwe zone worden ingenomen of een straat moet worden afgezet. “We achten deze maatregelen nodig om de verkeersveiligheid, vrije doorgang op het openbaar domein en een vlotte communicatie met alle belanghebbenden te kunnen garanderen. Zo zal Gistel bij ingrijpende werken zelf het initiatief kunnen nemen om bewoners per brief in te lichten op kosten van de aanvrager”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Daarnaast worden alle hinderlijke obstakels zoals werftoiletten, afvalzakken of paletten aangerekend, terwijl dit vroeger enkel van toepassing was voor containers en torenkranen. Zo willen we aannemers stimuleren om zoveel mogelijk op privaat domein te plaatsen en te zorgen voor een propere en leefbare stad.

Digitaal

De aanvraag om een stuk van het openbaar domein in te nemen, verloopt nu dus via de website. Via het digitaal formulier vul je al je gegevens in en kan je als aanvrager zelf rechtstreeks op een kaart aanduiden welk stuk van het openbaar domein ingenomen wordt. De prijs wordt automatisch berekend en onmiddellijk aangepast bij wijzigingen. Na goedkeuring van de dienst krijg je een uitnodiging tot betaling. De vergunning belandt automatisch in je inbox als de betaling ontvangen is.