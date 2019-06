Aanbesteding Heyvaertlaan maand uitgesteld na discussie over fout in notulen Timmy Van Assche

07 juni 2019

00u52 0 Gistel Na een pittige woordenwisseling in de gemeenteraad is de aanbesteding voor de heraanleg van de Heyvaertlaan met een maand uitgesteld. “CD&V vertraagt dit dossier", stelt bestuurspartij Open Vld. “Wij willen gewoon dat de procedure correct verloopt”, repliceert de oppositiepartij.

Bij de start van de gemeenteraad moest er gestemd worden over de notulen van de zitting van mei. Het stadsbestuur vroeg daarop om een zogenaamde ‘materiële fout’ in het aanbestedingsdossier van de Heyvaertlaan, die in slechte staat verkeert, recht te zetten. In het bestek van de werken, dat in de vorige gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd, stond dat de werken openbaar zouden worden aanbesteed. Maar in de notulen van de vergadering werd verkeerdelijk vermeld dat de aanbesteding via onderhandeling zou gebeuren. “Wij vragen om een agendapunt toe te voegen om zo de fout recht te zetten en geen tijd te verliezen met de aanbesteding. Ik verwijs ook naar de alsmaar stijgende aanbestedingsprijzen, de uitbreiding van het project met ondergrondse glascontainers en de objectievere procedure van openbare aanbesteding”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Om een punt aan de agenda toe te voegen, is echter een tweederdemeerderheid van de raadsleden nodig. De raadsleden van CD&V stemden tegen, waardoor die toevoeging niet doorging. Op de gemeenteraad van juli komt het item opnieuw op de agenda. “Dit heeft veel weg van een vertragingsmanoeuvre van CD&V, onbegrijpelijk”, meent Defreyne. Maar de oppositiepartij weerlegt die stelling. “Wij willen niet meer of niet minder dat de procedure correct en volgens de regels verloopt”, repliceren raadsleden Annie Cool en Jan Willems. “Stellen dat we de boel willen vertragen, is een krasse uitspraak. We willen vermijden dat we als stad later in de procedure in de problemen komen.”