8 kampeerautoplaatsen geopend, zelfs Gistelse kampeerders zijn enthousiast: “Knappe plaats om te overnachten” Timmy Van Assche

14 juni 2019

22u12 0 Gistel In de Vaartstraat, net voor je Gistel-stad binnenrijdt, werden acht kampeerautoplaatsen officieel geopend. Het moet het kampeertoerisme de brede regio een boost geven. Speciaal voor de opening haalden zelfs enkele Gistelse kampeerders hun mobilhome van stal.

Het dossier om langs de invalsweg naast de jeugdsite enkele kampeerplaatsen aan te leggen, werd een aantal jaar geleden opgestart. Nu is het terrein netjes afgewerkt om de eerste kampeerders en hun mobilhome te ontvangen. Om er 24 uur te mogen parkeren, betaal je 14 euro. Daarbij is elektriciteit en zelfs wifi inbegrepen, voor 1 euro extra kan je er ook vers water tappen. Er is ook een put om afvalwater te lozen. “Het terrein is perfect gelegen: dicht bij het centrum en de lokale horeca en middenstand", benadrukt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Dit moet het toerisme in Gistel, maar ook in de hele regio een boost geven.” Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) treedt de burgemeester bij. “Het aantal kampeerauto’s in ons land steeg de afgelopen jaren met 34 procent tot maar liefst 97.000 inschrijvingen. Ook in het buitenland is een gelijkaardige trend merkbaar. Veel kampeerders brengen ook hun (elektrische) fiets mee, verplaatsen zich met het openbaar vervoer of te voet. Dat maakt de ligging in Gistel, langs het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland en dicht bij de kust, ideaal.” In totaal zullen in onze provincie 230 nieuwe kampeerplaatsen gerealiseerd worden, zo geeft Lahaye-Battheu nog mee. Ook interessant: in Gistel werden het afgelopen jaar meer dan 3.300 overnachtingen geboekt bij verschillende logies - een mooi cijfer.

“Knappe realisatie”

Burgemeester Defreyne bedankte in zijn speech ook de Gistelse kampeerders voor hun inbreng. Zo daagden er al enkele lokale kampeerliefhebbers op met hun geliefde mobilhome om de opening mee te maken. “Dit is een zeer knappe plek om te overnachten”, vertellen Ronny Van Honsebrouck en zijn vrouw Linda. “Het kampeerterrein is goed uitgerust en alle nodige voorzieningen zijn aanwezig. De ligging is ideaal - op amper een kilometer van het centrum. Misschien is 14 euro een tikkeltje duurder dan in het buitenland, maar daar zal je ons niet te veel over horen klagen.” Marc Pottevijn en Karin Lassat, net als Ronny en Linda doorwinterde kampeerders, treden hun vrienden bij. “Het terrein is knap aangelegd. Zo liggen er, naast mooie grasstroken, betonnen klinkers om makkelijk te kunnen op- en wegrijden. Je kan hier ook echt kamperen: je mag je luifel opendraaien en op 't gemak in je zetel liggen. We hopen wel dat er nog een afscheiding komt met de Vaartstraat zelf." Schepen van openbare werken Geert Deschacht (Open Vld) bevestigt dat er nog extra groen komt tussen de weg en het kampeerterrein.