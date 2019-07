70-jarige vergeet kookpot op vuur, woning tijdelijk onbewoonbaar Bart Boterman

31 juli 2019

15u11 0 Gistel In de Mosselstraat in Gistel woedde woensdagnamiddag rond 13.30 uur een brand in de keuken van een woning. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de rookschade is groot. Het OCMW zorgt voor een doorgangswoning waar de 70-jarige bewoonster voorlopig terecht kan.

“De oorzaak was een vergeten pot op het vuur. Toen de bewoonster (70) dat ontdekte, was er al hevige rookontwikkeling aan de gang. De vrouw raakte niet gewond en de brand was snel geblust. Toch is de rookschade niet min”, aldus majoor Frank Vanhixe van brandweerpost Gistel. Ook burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) kwam ter plaatse. “Het OCMW gaat de bewoonster bijstaan om de woning zo snel mogelijk opnieuw in orde te brengen. Intussen wordt voor een doorgangswoning gezorgd”, reageert Defreyne.