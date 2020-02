65 spelers wagen zich aan spelletje poker tijdens tornooi van Jong Vld Timmy Van Assche

25 februari 2020

07u31 0 Gistel Al voor de vierde keer organiseerde Jong Vld een pokertornooi.

DD BaR! in de Zomerloosstraat vormde het decor. Zowel beginnende als ervaren spelers gingen vol voor de overwinning met pakweg een ‘royal flush’, ‘full house’ of ‘three of a kind’. En wie niet in het kaartspel geïnteresseerd was, vatte post aan de bar voor een lekker drankje. 65 deelnemers tekenden present en streden om een pot van 850 euro aan prijzen in natura. Sebastien Tavernier kroonde zich tot pokerkampioen, Peter De Buck was tweede. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) was zowaar derde en lijkt dus niet alleen het politieke spel goed te beheersen. Lotte Declerck was beste dame van de avond.