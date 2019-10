600 kinderen trekken loopschoenen aan voor scholenveldloop Keggecross Timmy Van Assche

12 oktober 2019

15u09 0 Gistel De vierde editie van de Keggecross, de scholenveldloop bij het stadion in de Pol Gernaeystraat, heeft zeshonderd deelnemers gelokt.

De loopwedstrijd is een samenwerking tussen de lokale sportdienst en sportraad, de Stichting Vlaamse Schoolsport, de Gistelse JoggingClub en alle scholen uit de stad. “Het is mooi dat zoveel kinderen van verschillende lokale scholen aan dit toffe initiatief deelnemen”, zegt sportschepen Dries Depoorter (Open Vld). “Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen uitleven en tegelijk kunnen proeven van verschillende sporten, zoals lopen. Niet de eerste, tweede of derde plaats is het belangrijkste, maar wel samen sporten en bewegen.”