500 leerlingen uit brede regio ontdekken de windturbines van Gistel Timmy Van Assche

06 maart 2020

17u37 0 Gistel 500 leerlingen uit de lagere scholen van Gistel en omstreken kwamen alles te weten over windenergie. Projectontwikkelaar Aspiravi liet de kinderen dankzij vier unieke ervaringen kennismaken met de wereld van deze groene energiebron.

Scholen van onder meer Oostende, Gistel, Middelkerke en Koekelare zakten allemaal naar het bekende windpark langs de snelweg E40 af. Daar stonden vier containerklasjes opgesteld met in elk daarvan een activiteit. De kinderen konden aan de hand van een video zien hoe een windturbine wordt opgebouwd en leren ze over het belang van windenergie dankzij enkele leuke weetjes. Opvallend was ook een grote propeller. Die blies de kinderen haast letterlijk van hun sokken en liet hen voelen hoe krachtig de wind moet zijn om groene stroom op te wekken - er werden windsnelheden van acht beaufort en meer uitgetest. Dankzij een virtuele klim met een VR-bril ontdekten de kinderen hoe het voelt om helemaal naar boven tot in de gondel te klimmen én er bovenop te staan. En, tot slot, konden de kinderen door te fietsen energie opwekken om lampen te doen branden.

Het initiatief ging uit van Aspiravi, de Belgische ontwikkelaar van windenergieprojecten. Die organiseert onder de noemer ‘Aspiravi on the road’ in de maanden maart en april belevingsdagen over windenergie voor 12-jarigen in elk Vlaamse provincie. Gistel kreeg dus de primeur. “Omdat Aspiravi nv met de productie van groene stroom bouwt aan een duurzame samenleving voor de volgende generaties, wilt het bedrijf in de eerste plaats ook de jeugd betrekken bij haar realisaties”, duidt woordvoerder An Schaubroeck het initiatief.