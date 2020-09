500 euro subsidie voor Fietsbieb Gistel Bart Boterman

14 september 2020

11u25 0 Gistel De stad Gistel kent een subsidie van 500 euro toe aan het project Fietsbieb, dat gezin nen met jonge kinderen de kans biedt om dagelijks gebruik te maken van een fiets voor slechts twintig euro per jaar en twintig euro waarborg.

Gezinnen kunnen de fietsen ontlenen op maat van hun kinderen. Als de fiets te klein wordt, wordt die omgeruild naar een groter exemplaar. Herstellingen gebeuren door de medewerkers van de Fietsbieb in de Stampaerthoekweg 34, dat elke eerste zaterdag van de maand open is tussen 10 en 12 uur. Zowel gezinnen met kinderen, eenoudergezinnen, nieuwkomers, grootouders met kleinkinderen als scholen en jeugdbewegingen komen in aanmerking om fietsen te ontlenen.

Huis van het Kind drong bij het stadsbestuur aan om dit project te steunen, waarop dus vijfhonderd euro is vrijgemaakt. Fietsbieb is een samenwerking tussen vzw De Stampaert, Beweging.net, de Gezinsbond en enkele losse vrijwilligers.

Meer info op www.fietsbieb.be en via gistel@fietsbieb.be.