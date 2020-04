3D-Lunch gooit het tijdelijk over een andere boeg met ‘s avonds afhaalgerechten Timmy Van Assche

19 april 2020

13u10 0 Gistel Een maand nadat het coronavirus in alle hevigheid is losgebarsten, besloten de zaakvoerders van 3D-Lunch in hartje Gistel om toch met een afhaaldienst te beginnen. Normaal gezien focust de zaak op ontbijten en lunches, maar de tijdelijke takeaway slaat een heel andere weg in. Uitbaters Dennis en Dinska Duinslaeger en Carmen Debeer leggen uit.

3D-Lunch, gevestigd op de Markt, bestaat al twaalf jaar en is zo uitgegroeid tot een vaste waarde in het Gistelse horecalandschap. De broodjes, pasta’s, slaatjes en soepen gaan er gewoonlijk vlotjes over de toonbank. Vorig jaar in maart nog werd de gevel van de handelszaak stevig geraakt door een chauffeur onder invloed. “En dit jaar – ook al in maart – brak het coronavirus uit met de intussen bekende maatregelen en moesten we sluiten. (knipogen) Nee, die maand lijkt ons niet echt te liggen”, vertellen Dennis en Carmen. “Nu hebben we toch beslist om een afhaaldienst op te starten. We hebben er eventjes over getwijfeld en namen de tijd om alle praktische zaken op punt te stellen. In principe ligt de focus van onze zaak op studenten en de werkende mensen in het centrum van Gistel met ontbijten en lunches. Maar deze takeaway is iets helemaal anders. Zo zetten we nu in op variaties van de betere ‘streetfood’ voor ’s avonds. Op vrijdag en zaterdag kunnen mensen hier bijvoorbeeld een ‘kip-kapsalon’ afhalen: kip op z’n Tex-Mex met cheddar, zoete aardappelfrietjes, ijsbergsla en tomaatjes, komkommer en yoghurtsaus. Ook pasta’s met kip in zongedroogde tomatensaus of scampi in currysaus staat op de kaart, net als vier verschillende pizza’s. En we maken ook plaats voor huisgemaakte tiramisu en brownies. Onze eerste twee afhaalavonden waren een groot succes met in totaal zo’n zestig klanten. Sommige kwamen zelfs helemaal uit Jabbeke en Torhout gereden. Die opkomst doet enorm veel deugd. Omdat onze afhaaldienst enkel ’s avonds geldt, zien we ook een heel ander publiek naar onze zaak komen dan we gewoon zijn. Op die manier wint 3D-Lunch alleen maar aan bekendheid en kunnen we, ondanks deze ernstige coronacrisis, toch wat positief nieuws laten optekenen.” Alle info vind je op Facebook, via info@3d-lunch.be en 0499/72.16.84.