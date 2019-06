2 gelukkige shoppers winnen fiets met handelaarsactie ‘Gistelen. Dichtbij winkelen en genieten’ Timmy Van Assche

25 juni 2019

17u03 2 Gistel De handelaarsactie ‘Gistelen. Dichtbij winkelen en genieten’ is succesvol afgesloten. Dat meldt schepen Dries Depoorter (Open Vld). Twee gelukkige shoppers winnen dankzij een volle spaarkaart een mooie fiets.

“16.000 stempelkaarten werden aan de deelnemende handelszaken uitgedeeld. Massa’s kaarten werden volgestempeld en terug ingediend”, zegt Depooter, bevoegd voor lokale economie. “Uit alle ingezamelde lotjes werden door een onschuldige kinderhand de winnaars geloot. Dit jaar waren er twee fietsen met bijhorende fietstas te winnen ter waarde van 460 euro.” De gelukkige winnaars zijn Annelies Janssens en Delvana Vanderbeke.

Daarnaast waren er ook nog 72 aankoopbonnen van 15 euro te winnen, geschonken door de deelnemende handelaars. De winnaars van de aankoopbonnen kunnen hun bon komen ophalen in het administratief centrum. De lijst met winnaars wordt gepubliceerd op de stedelijke website www.gistel.be en ligt ook ook aan het onthaal van het centrum. “Met deze campagne wil stad Gistel de klanten van de handelszaken en markten in Gistel aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente”, besluit de schepen.