16-jarige jongen in levensgevaar na dodehoekongeval met vrachtwagen Bart Boterman

11 februari 2020

13u16 74 Gistel Een 16-jarige fietser is dinsdagmorgen levensgevaarlijk gewond geraakt door een dodehoekongeval met een vrachtwagen in de Vaartstraat in Gistel, aan de Gistelbrug. De jongen uit Oostende was op weg naar school en vecht momenteel voor z'n leven in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 8.45 uur. Een vrachtwagen kwam uit de richting van Oostende en reed over de Gistelbrug. De 21-jarige chauffeur uit Roeselare zou net voorbij de brug afslaan naar rechts, de Keiweg in. “Hij ontstak zijn richtingaanwijzer en wachtte tot zijn voorligger links ingedraaid was. Ondertussen reed de fietser aan de rechterzijde van de vrachtwagen. Wanneer de vrachtwagen vertrok, kon de bestuurder de fietser niet zien waardoor het tot een aanrijding kwam”, duidt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

“De fietser kwam terecht onder de voorwielen van de vrachtwagen en werd enkele meters meegesleurd, terwijl de vrachtwagen indraaide. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en de fietser werd zwaargewond naar het AZ Damiaanziekenhuis Oostende gebracht. Zijn toestand is zeer kritiek”, aldus Wittesaele.