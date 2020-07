101 kunstzinnige vlaggen wapperen langs 9 West-Vlaamse fietsassen Timmy Van Assche

01 juli 2020

20u01 0 Gistel VLAG2020 of ‘Verbeelding Langs Adembenemend Groen’. Zo heet het nieuwe en opvallende kunstproject van de Provincie West-Vlaanderen. Langs negen fietsassen - waaronder de Groene 62 tussen Oostende en Torhout - kan je maar liefst 101 grote vlaggen bewonderen, elk met hun eigen verhaal.

Het idee achter dit project: zorgen voor extra beleving, gezien veel mensen gaan straks zomeren in eigen streek en land. De verschillende recreatieve fietsassen in West-Vlaanderen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom worden de negen verschillende routes in een speciaal jasje gestopt aan de hand van vlaggen. 38 kunstenaars werkten aan het project mee, gaande van bekende namen als Stephan Vanfleteren, Herr Seele en Wim Opbrouck tot Stéphanie Leblon, Ine Meganck en Chloé D’hauwe. Jong talent krijgt ook een plek. Samen werkten ze precies 101 vlaggen uit van elk zowat 5 vierkante meter groot. Je kan ze bewonderen langs de Groene 62 tussen Oostende en Torhout. Ook de Vloethemveldzate, Stroroute, Guldenspoorpad, Kezelbergroute, Trimaarzate, Frontzate, Vrijbosroute en Abdijenroute worden in het project meegenomen. Alle routes samen zijn goed voor ongeveer honderd kilometer fiets- en wandelplezier.

Herontdekken

“Vlaggen zijn van alle tijden en culturen. Hun spel van kleur, vorm en beweging door de wind maakt een stad of dorp speels”, zeggen curator Gautier Platteau en projectleider Annemie Morisse. “Ze communiceren zonder woorden, maar spreken we duidelijke taal. We vroegen de ontwerpers een vlag te maken die ingaat op de natuur. Zie ze als rustpunt of supporters langs een tocht. Dit vlaggenproject doet ons op een aangename manier onze provincie herontdekken. Tegelijk is dit een feest van de creativiteit.” Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe geeft nog mee dat het project een huzarenstukje is. “Want tussen idee en realisatie zat amper een maand tijd. De dynamiek zat goed en iedereen heeft zich gesmeten - (knipoogt) da’s typisch West-Vlaams.”

De grootste

De grootste vlag steekt er letterlijk en figuurlijk bovenuit met een werk van maar liefst 60 vierkante meter. Op de kruising van de Groene 62 met de Mosselstraat in Gistel kan je ze bewonderen. Ze werd ontworpen door het collectief We Became Aware van Tomas Lootens en Valentijn Goethals. Daarop zien we bijvoorbeeld de symbolen van Wales, Sri Lanka en Mexico, en tal van andere dieren van nationale vlaggen. Eronder zien we ook een ontwerp van Janenrandoald Joachim, met de symbolen van Europa, België, Vlaanderen en de provincie.

Cowboy Henk

Er is ook een flinke lokale knipoog met een leuke vlag van kunstenaar Herr Seele in Snaaskerke, op de kruising met de Vrijheidsstraat. We zien er lachende stripheld Cowboy Henk een vaandel dragen onder de noemer ‘Ik vlach’. Herr Seele is fier op het resultaat. “(grapt) Kijk, ik ga er zelfs voor salueren. Want dat gevoel heb je toch als je zo’n grote vlag ziet wapperen. En kijk eens naar de prachtige omgeving en mooie zicht op Snaaskerke.”

Info

Alle info over de vlaggen en ontwerpers, en routes vind je op www.vlag2020.be. Het project maakt deel uit van de provinciale campagne ‘Ik Zomer West-Vlaams’.