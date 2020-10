‘Week van de Fair Trade’ strijkt neer in Gistel: meer dan 15 horecazaken en bedrijven doen mee Timmy Van Assche

06 oktober 2020

18u32 0 Gistel Nog tot 17 oktober is er de ‘Week van de Fair Trade’. De lokale Oxfam-wereldwinkel zet het initiatief extra in de kijker en krijg daarbij de steun van verschillende horecazaken en bedrijven.

Op vraag van Oxfam tekenden elf Gistelse horecazaken in op de fairtradeweek: Spijshuis Godelieve, Herberg Cornelius, ’t Paviljoen, Brus, Teas & Bees, hoevehotel Ter Haeghe, E-Voila, Amarant, La Gare, 3D-lunch en Sansuniek. Ook zes bedrijven springen mee op de kar: Il Fredo, Bio Pack, PGS Group, Zeker & Vast, Tikini en Defever. “Concreet bieden horecazaken en bedrijven bijvoorbeeld fairtradekoffie of –suiker aan, chocolade, koekjes, een ‘eerlijk’ broodje, taart of glaasje wijn en appelsap”, somt Christine Vandecasteele van Oxfam op. “Ook al is Gistel een relatief kleine stad, het grote aantal deelnemers mag gezien worden. Bovendien is het mogelijk om ‘faire’ chocolade te bestellen met het oog op onder meer Sinterklaas.” Ook heel wat verenigingen organiseren activiteiten met een knipoog naar fair trade. In het Sint-Godelievecollege openen de leerlingen een wereldwinkel. Leuk detail: producten worden bij de handelaar milieuvriendelijk geleverd met een bakfiets.