‘Vaas’ uit Kringwinkel blijkt volle urne te zijn: “Iémand moet dit aandenken toch missen?” Timmy Van Assche

21 oktober 2019

17u06 2 Gistel Yves De Cloedt uit Gistel heeft een opvallend koopje gedaan bij de Kringwinkel van Blankenberge. “Ik dacht een vaas te hebben gekocht, maar uiteindelijk blijkt het een verzegelde urne te zijn. Nee, ik zal uit respect niet openen, maar iémand moet dit aandenken toch missen?”, zegt Yves.

Afgelopen weekend stonden alle Kringwinkels in Vlaanderen in de kijker met een speciaal aanbod aan retrospullen. Fans van het eerste uur gingen dan ook al van ‘s ochtends vroeg op jacht naar een leuk of uniek voorwerp. Zo ook Yves De Cloedt uit Gistel, die helemaal naar Blankenberge trok. “Want in die winkel hebben ze een groot en interessant aanbod”, begint de man zijn verhaal. “Ik ben een liefhebber van keramiek en mijn oog viel dan ook op een mooie, rechthoekige vaas met bruintinten en knappe schakeringen. Bovenaan was er dan ook een speciaal handvatje. Ik kocht het item voor amper 8 euro. Ach, ik vond het een heel speciaal voorwerp met een opvallende vorm.”

Vaas... of toch niet?

Eens terug thuis, gaf Yves de vaas een mooi plekje in huis. “Het was pas een dag later dat mijn vrouw zich afvroeg of het deksel van de vaas gelicht kon worden. Ik kom eraan, maar er was geen beweging in te krijgen. Plots viel het ons te binnen: zou dit een urne kunnen zijn? Het deksel is namelijk met een soort pasta dichtgemaakt en verzegeld.” Zoekacties op het internet brachten geen sluitend antwoord. Maandag trok Yves dan naar de lokale begrafenisondernemer Vanhooren om zijn licht op te steken. “(lacht) Ik stapte de zaak binnen en zag aan de dame haar ogen dat ze dacht dat ik hier kwam informeren voor een crematie. Niet, dus. Ze haalde er een collega bij en zij waren zeker: het is een urne. Mocht er geen as in zitten, dan zou het deksel nog los zijn. Ik vraag mij af hoe dit in godsnaam in de Kringwinkel is beland. Dit is heel eigenaardig. Hoe dan ook: dit moet toch van iemand zijn? En iémand moet zijn of haar geliefde toch missen? Ik ben, uit respect, niet van plan de urne te openen. Maar misschien zijn er mensen naar op zoek of hebben ze meer info.”

Ik vraag mij af hoe dit in godsnaam in de Kringwinkel is beland.

Dit is heel eigenaardig. Hoe dan ook: dit moet toch van iemand zijn? Ik ben, uit respect, niet van plan de urne te openen Koper Yves De Cloedt

Onmogelijk te achterhalen

Frederick De Paepe, coördinator van de Kringwinkels in de Brugse regio, waartoe de winkel in Blankenberge behoort, schrikt zich een hoedje. “Zo’n verhaal heb ik nog nooit eerder gehoord. Wanneer producten bij ons worden binnengebracht, worden ze nagekeken, opgepoetst of gesorteerd. Allicht is het niemand opgevallen dat het om een urne gaat. We kunnen moeilijk achterhalen wie het destijds bij ons heeft gebracht. Per jaar zamelen we maar liefst 2,5 miljoen goederen in - hou dan maar eens bij wie wat wanneer komt inbrengen. Bovendien worden sommige goederen opgespaard met het oog op een speciale actie, zoals de recente retroactie. Het kan dus zijn dat de urne vorige maand, maar evengoed vorig jaar werd ingezameld.” Wie het item herkent of meer info heeft, mag contact opnemen via yves.de.cloedt@skynet.be.