“Politie is publiekelijk vernederd”: politievakbond niet te spreken over Facebookpost van burgemeester. “Uiting van frustratie door onmacht”, reageert hij Bart Boterman

18 november 2019

18u19 0 Gistel Politievakbond VSOA is niet te spreken over de uitlatingen van Gistels burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) op Facebook, over de werking van de lokale p olitie Kouter. “M et verbazing lazen we hoe Defreyne, als lid van het politiecollege van de zone Kouter, zijn eigen politiepersoneel ten schande brengt”, zegt provinciaal voorzitter Florent Platteeuw van VSOA. “Dit was geen uithaal naar het politiepersoneel, wel een uiting van frustratie, omdat er geen middelen waren om te handelen”, reageert Defreyne.

“Absoluut niet tevreden over hoe de politie gehandeld heeft vandaag na het defect aan de verkeerslichten Tourmalet. Verkeersveiligheid is een prioriteit voor onze gemeente, maar deze visie wordt blijkbaar niet gedeeld. Er zal duidelijk gemaakt worden dat het budget waarover zij beschikken van jullie inwoners komt en dit geen 2de maal getolereerd zal worden”, schreef Defreyne donderdagavond op Facebook. Tijdens het twee uur durende defect was geen enkele patrouille ter plaatse geweest om het verkeer in goede banen te leiden.

Indien het een erg gevaarlijk kruispunt is, dan zou een plichtbewuste burgervader er aan moeten denken om een oplossing te zoeken om dit kruispunt verkeersveilig te maken Florent Platteeuw

De politie Kouter wou niet reageren, de politievakbond VSOA stapte zelf naar de pers. “Ik werd gecontacteerd door afgevaardigden uit de politiezone Kouter", zegt Florent Platteeuw, West-Vlaams voorzitter van politievakbond VSOA. “Ze vonden het niet kunnen dat het politiekorps openlijk wordt vernederd door de burgemeester, terwijl hij niet wist wat er op dat moment gaande was. Blijkbaar beseft de burgemeester niet dat er ook nog dringender zaken zijn dan het verkeer te regelen wanneer de verkeerslichten defect zijn. Er waren op dat moment belangrijke interventies aan de gang en het beschikbare politiepersoneel was uitgeput”, zegt Florent Platteeuw, West-Vlaams voorzitter van politievakbond VSOA.

Personeelstekort

“Als hoofd van de politie zou de burgervader moeten weten dat de verkeersregels van tel zijn bij een defect van verkeerslichten en er niet specifiek politie nodig is. Indien het een erg gevaarlijk kruispunt is, dan zou een plichtbewuste burgervader er aan moeten denken om een oplossing te zoeken om dit kruispunt verkeersveilig te maken", gaat Florent Platteeuw verder. Volgens de vakbondsman kampt de politiezone Kouter met een personeelstekort, de hoofdreden waarom er geen politie aanwezig was.

“Maar de vraag tot bijkomende krachten werd geweigerd op het politiecollege en daarbij was de Gistelse burgemeester betrokken. Als grootste politievakbond kunnen we niet kunnen accepteren dat onze politiemensen publiekelijk worden vernederd, zonder dat men eerst inlichtingen verzamelt”, aldus Florent Platteeuw.

Geen verwijt naar personeel

Intussen heeft het politiecollege van de lokale politie Kouter plaatsgevonden, met de korpschef en de burgemeesters van de zone (Gistel, Oudenburg, Torhout, Ichtegem en Jabbeke). Daar zouden de plooien min of meer gladgestreken moeten zijn. “De reactie op de sociale media is geen verwijt ten aanzien van het politiepersoneel, noch aan de interventie- of wijkpolitie, die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid. Het was wel een uiting een frustratie waarbij een burgemeester blijkbaar geen middelen heeft om te handelen. Dit werd intern besproken en het politiecollege bekijkt nu verder hoe men dergelijke situaties in de toekomst kunnen vermijden”, reageert Defreyne op de uitspraken van vakbondsman Florent Platteeuw.

“Momenteel ligt het ontwerp van een nieuw organogram voor de politiezone nog steeds op tafel. Er zijn dan ook nog openstaande vacatures niet ingevuld. Daarnaast is er een principiële goedkeuring om het budget van de politiediensten jaarlijks cumulatief met 3 procent te verhogen. Ter vergelijking, in de hulpverleningszone is dit 2 procent”, zegt Gauthier Defreyne.

Verantwoordelijk voor de veiligheid

“Zoals geweten is, behoort het kruispunt niet het lokaal bestuur toe, maar wel het Gewest. De onveilige omstandigheden zijn ook niet te wijten aan de verkeerslichten, wel aan een defect en dus een uitzonderlijkheid. De voorrangsregels gelden, maar zijn volgens mij gevaarlijk op een donker kruispunt waarbij verkeer van vier kanten met voorrang van rechts komt. Als daar een kind werd overreden, was dat mijn verantwoordelijkheid en die wil ik alleen maar dragen als ik er zelf alles aan gedaan heb om de veiligheid te waarborgen”, aldus de Gistelse burgemeester.