‘Gistelbonnen’ klaar om vanaf maandag uitgedeeld te worden per deelgemeente Timmy Van Assche

18 juni 2020

18u11 0 Gistel Komende week, tussen 22 en 27 juni, kunnen gezinnen van Gistel in elke deelgemeente hun ‘Gistelbon’ ophalen. Die waardebonnen zijn één van de relancemaatregelen van de stad en kunnen bij zowat 75 lokale handelaars uitgegeven worden.

Om de lokale economie een duw in de rug te geven na de coronacrisis, krijgt elk gezin tussen 22 en 27 juni vijf bonnen ter waarde van 10 elk. Deze bonnen zijn zes maanden geldig en kunnen gebruikt worden bij plaatselijke handelaars en marktkramers die recht hebben op een coronahinderpremie of -compensatiepremie. Op vandaag nemen 75 handelaars aan de actie deel, al kunnen ze zich nog altijd inschrijven via de stedelijke website. Je herkent de deelnemende handelaars ook aan de raamstickers.

Elk gezin kan de waardebonnen ophalen in de deelgemeente waar ze woont. Per deelgemeente zijn er twee afhaalmomenten. Aan de hand van een idententiteitskaart kan een familielid, buur of vriend de bonnen voor een ander ophalen. Indien noodzakelijk kan er via 059/27.02.00 een afspraak gemaakt worden om de bonnen op een gepast tijdstip op te pikken.

De afhaalmomenten:

* Zevekote : maandag 22 juni (17-20 uur) in het lokale ontmoetingscentrum

* Snaaskerke : dinsdag 23 juni, (17-20 uur) in het lokale ontmoetingscentrum

* Gistel : woensdag 24 en donderdag 25 juni (17-21 uur) in zaal Zomerloos

* Moere : vrijdag 26 juni, (17-20 uur) in het lokale ontmoetingscentrum

* Op zaterdag 27 op elke locatie tussen 9 en 12 uur