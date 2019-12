‘Gauthier fietst mee’: oppositiepartij Groen overhandigt burgemeester fluohesje als geheugensteuntje voor meer verkeersveiligheid Timmy Van Assche

12 december 2019

07u15 0 Gistel Met een symbolische actie zet oppositiepartij Groen verkeersveiligheid en mobiliteit opnieuw op de politieke agenda. Naast een fluohesje kreeg burgemeester Defreyne een nota van de groenen toegestopt waarin zowel pijnpunten als voorstellen worden geformuleerd.

Oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt van Groen overhandigde, samen met enkele sympathisanten en partijleden, een fluohesje aan burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). Achteraan pronkt de leuzen ‘Gauthier fietst mee’. “Een geheugensteuntje”, zegt Maenhoudt, “zodat de burgemeester de komende jaren zeker met fietsers rekening zal houden. We hopen namelijk dat de eerder gemaakte beloftes van het stadsbestuur geen loze woorden zijn.” Groen formuleert ook een resem voorstellen aan Defreyne in een document en zette die ook op haar eigen website. Zo pleiten Maenhoudt en co om van de Stationsstraat en Hoogstraat een fietsstraat te maken. Eerder al kocht de stad verkeerstellers aan om die piste te onderzoeken. “We vragen ook een tonnagebeperking voor zwaar verkeer, want onze centrumstraten laten gewoonweg weinig ruimte voor de zwakke weggebruiker”, zegt Maenhoudt. “Andere gemeenten weerden gezamenlijk bijvoorbeeld voertuigen zwaarder dan 5 ton, weliswaar met uitzondering voor plaatselijk verkeer zoals handelaars.”

Fietsvriendelijke stad

De oppositiepartij vraagt ook een beter onderhoud van fietspaden en somt voorts enkele pijnpunten op. “De oversteek vanuit de Tempeldreef met de Nieuwpoortsesteenweg, sluipverkeer in de Moerestraat, de hoek van de Neerhofstraat en de Sint-Jansgasthuisstraat of tijdelijke verkeerssituaties bij bouwwerven bijvoorbeeld. De opsomming is niet volledig, maar ze moeten in kaart gebracht worden en een oplossing krijgen”, besluit Maenhoudt, die Gistel als fietsvriendelijke stad wil zien. Zo oppert ze voor meer fietsboxen en –stallingen over het hele grondgebied, en een fietsenteller in het centrum, die aantoont hoeveel fietsers er zijn. “Zo’n teller stimuleert inwoners om één van de vele fietsers te zijn.”

Meerjarenplan

Burgemeester Defreyne kon de actie van Groen best smaken. “Al woon ik pal in het centrum en verplaats ik me hier vooral te voet. Ik weet dus niet of ik dat fietshesje veel zal aantrekken”, knipoogt Defreyne. “Goed, dit is wel een voorbeeld van constructieve oppositie. Alleen, bijna alle voorstellen worden al door de meerderheid onderzocht en opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Om je een idee te geven: voor het onderhoud en herstel van wegen en voetpaden voorzien we maar liefst 1,5 miljoen euro. Nog eens 150.000 euro gaat naar de inrichting van veilige schoolomgevingen en daarenboven trekken we 300.000 euro uit om het verkeerscomfort voor de zwakke weggebruiker te verhogen. 25.000 euro gaat naar de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Ik wil ook opmerken dat heel wat wegen op ons grondgebied een bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn en we dus van het Vlaams gewest afhankelijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de fietsstraten in het centrum. Dat plan lijkt AWV niet te willen volgen. Binnenkort volgt hierover overleg met Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Kort gesteld: ook voor de meerderheid is mobiliteit een absolute prioriteit.” Defreyne verwijst ook naar de heroprichting van de mobiliteitsraad, waarin ook burgers zetelen.